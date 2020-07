Bekijk de brake ducts van Racing Point en Mercedes

Begin dit jaar was er meteen veel te doen over de wagen van Racing Point. De 'roze Mercedes' toont veel gelijkenissen met de werkelijke W10 van Mercedes uit 2019. Andere teams keurden het af en het was wachten tot er een protest kwam. Dat is er gisteravond gekomen namens Renault, dat zich toelegt op de brake ducts van de RP20.

Om de verschillen te zien hebben we twee foto's opgezocht van zowel de RP20 en de W10. Bekijk hieronder de 'verschillen' zodat je zelf kunt bepalen of Racing Point echt de wagen (of een deel ervan) heeft gekopieerd of dat de wagen gewoon legaal is. We horen graag jullie mening.