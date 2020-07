Helmut Marko: "Mercedes heeft een veel betere motor dan Honda"

De eerste twee races van het seizoen zitten erop en zijn verreden op het circuit van de Red Bull Ring in Oostenrijk. Het thuiscircuit van Red Bull Racing bracht het team echter niet waarop het gehoopt had. Vooraf werd gesproken over de beste voorbereiding ooit en zelfs Japanners van Honda spraken open over de mogelijkheid om voor de wereldtitel te gaan met Max Verstappen.

Twee races in Spielberg en tweemaal werd Red Bull Racing verslagen door Mercedes. Tijdens de eerste race was Max Verstappen vol in de strijd om de zege, maar viel uit door elektronische problemen. Ook Alexander Albon kende problemen en viel eveneens uit.

Gisteren scoorde beide coureurs wel punten. Verstappen finishte als derde, terwijl Alexander Albon als vierde eindigde. Hiermee scoorde het Oostenrijkse team haar eerste punten van het seizoen en staat het derde in het constructeurskampioenschap.

Mercedes kijkt naar Verstappen

Het is nog te vroeg om te zeggen dat de auto van Mercedes dit jaar duidelijk sneller is dan de Red Bull. Dat zegt Mercedes-teambaas Toto Wolff: "We hebben de echte Mercedes nog niet gezien, maar we hebben de echte Red Bull ook niet gezien. Max Verstappen reed niet in schone lucht en hij eindigde de race met een beschadigde auto."

De 22-jarige Nederlander zei dat Red Bull te traag is maar Hamilton houdt toch rekening met een sterke Verstappen op de Hungaroring: "Red Bull zou heel sterk kunnen zijn met zijn korte auto in Hongarije."

Toto Wolff geeft tevens aan dat het zwakke punt van de W11 van Mercedes de hoge temperaturen zijn, die kunnen gaan opspelen in Hongarije.

Marko niet optimistisch

Bij Red Bull Racing is men echter minder optimistisch dan bij Mercedes. Helmut Marko denkt echter dat Red Bull-Honda simpelweg te weinig kracht heeft om het Mercedes moeilijk te maken. De Oostenrijker heeft zijn eerste conclusie getrokken: "We hebben gezien dat de Mercedes-motor gisteren het verschil heeft gemaakt. We verliezen veel tijd op de rechte stukken."

Marko hoopt daarom dit weekend op een beter resultaat in Hongarije, vanwege twee belangrijke redenen: "Er is daar maar één lang recht stuk en de rest is bochten. Dat maakt het voor ons een beter circuit, denk ik. De temperaturen in Boedapest zullen ook in ons voordeel werken."