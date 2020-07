Rusland wil racen met volle tribunes

De organisator van de Grand Prix van Rusland, Alexey Titov, hoopt dat de tribunes vol zijn wanneer Rusland in september de Formule 1 verwelkomt. Nu de F1 momenteel aan een reeks bezig is onder fans, lijkt Rusland waarschijnlijk de eerste Grand Prix sinds het begin van de coronaviruspandemie die door toeschouwers wordt bijgewoond.

Rusland werkt mee

Hij zei dat de Russische regering momenteel toestaat dat sportevenementen worden bijgewoond door 10 procent van hun normale capaciteit. Tegenover Sport Express vertelde Titov: "Op dit moment zijn we getuige van een positieve trend in de sportwereld van een periode na de quarantaine. Vanaf 1 augustus kan het aantal toeschouwers toenemen tot 50 procent van de capaciteit."

"Dit alles stelt ons in staat om ons evenement met maximale capaciteit voor te bereiden. Tegelijkertijd zullen we de situatie volgen en de gezondheid van onze fans als onze eerste prioriteit beschouwen en het scenario aanpassen aan de aanbevelingen die we ontvangen."

De Grand Prix in Rusland is een ander scenario dan de Grand Prix in Oostenrijk, waar de tribunes leeg zijn en de 2000 essentiële werknemers die aanwezig zijn, zich aan strikte protocollen houden.

Liberty lijkt ook mee te werken

Op de vraag of het moeilijk was om Liberty Media te overtuigen in te stemmen met het plan voor toeschouwers, antwoordde Titov: "Voor ons was de belangrijkste taak niet om onze collega's uit de Formule 1 te overtuigen, maar om de risico's voor onszelf te beoordelen en te analyseren hoe veilig de toeschouwers zouden bij de race zijn."

"In samenwerking met Liberty, met de steun en assistentie van de regering van de Russische Federatie, hebben we dit mogelijk kunnen maken. Er is in Oostenrijk geen enkele besmetting van corona geweest, dus we zijn optimistisch."