Alex Albon gebruikt data van Max Verstappen

Alexander Albon kwalificeerde zich gisteren als zevende voor de Grand Prix van Stiermarken. Het is de tweede race van het seizoen die net als de eerste race plaatsvindt op het circuit van de Red Bull Ring in Oostenrijk, echter onder een andere naam. De Red Bulls lijken redelijk goed onderweg op het thuiscircuit van de energiedrankjesfabrikant, vooral Max Verstappen is continu vooraan het veld te vinden.

Moeilijk tweede weekend

De vraag die veel gesteld wordt is hoe het circuit en vooral de wagens zich verhouden ten opzichte van vorige week. Alexander Albon heeft het moeilijker: "In vergelijking met afgelopen weekend heb ik het nu moeilijker. Ik moet nog steeds precies uitvinden hoe dit is gebeurd. Het pakket is beter, maar ik heb moeite om er het maximale uit te halen. De regen is wat het is. De zwakke plekken van de auto vallen meer op en de auto zelf is moeilijker te besturen."

Data bekijken

Omdat hij het lastig heeft is hij in de data gedoken. Niet alleen zijn eigen data maar ook die van Max Verstappen. De Red Bull-coureurs delen hun data met elkaar en maken soms ook gebruik van de afstelling van de auto die de ander heeft.

De Thaise Brit vindt de data waardevol en gebruikt het vooral als vergelijkingsmateriaal: "De data zijn nog steeds waardevol en tijdens de sessie waren we net zo snel. Behalve mijn fout in het derde kwalificatiedeel waren we vrijwel hetzelfde en dan blijft data natuurlijk data. Het is waardevol, maar je kunt ook naar Lewis zijn tijden kijken en zien waar hij allemaal sneller was."

Alexander Albon zal morgen starten vanaf P6, aangezien Lando Norris naar achteren zal schuiven.