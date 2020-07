Welke bandenkeuzes zijn er beschikbaar?

Normaal gesproken wordt de bandenkeuze in de tweede kwalificatiesessie bepaald, maar omdat er gebruik is gemaakt van regenbanden, kunnen de teams zelf de band kiezen waarmee ze mogen starten. De weersverwachting zegt dat er geen regen komt, dus kunnen de teams kiezen uit de witte, gele of rode band.

Voor de race van vandaag wordt geen regen verspeld. Wel zijn de temperaturen lager dan de Grand Prix van vorige week op de Red Bull Ring. De snelste strategie voor de race van 71 ronden zal naar verwachting nog steeds een één-stopper zijn, maar met een iets andere keuze dan afgelopen zondag. Toen bleek namelijk de rode band zeer goed te werken op het circuit in Oostenrijk waar toen de zon scheen. Dus theoretisch gezien is de snelste manier om morgen 28 tot 33 ronden op de zachte band te beginnen en dan de race op de witte, hardere compound uit te rijden. Ook kan een team kiezen om op de harde band te starten en de race uit te rijden op de zachte band.

Starten op de gele band is optie twee. De coureurs kunnen dan later naar binnen dan de starters op de rode band en kiezen daarna om de race uit te rijden op de rode band. Dit is volgens bandenfabrikant Pirelli de tweede snelste strategie.

Ook is er een mogelijkheid om op de harde witte band te starten en dan op de gele snellere band de race uit te rijden. Deze strategie zou ook kunnen worden omgekeerd, in plaats daarvan startend op het harde en eindigend op het medium voor de laatste stint.

Ten slotte is een twee-stopper absoluut langzamer: twee stints op de zachte band voor elk 24 tot 26 ronden, daarna de gele band tot het einde.