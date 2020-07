Max Verstappen is blij: "Vandaag veel beter gevoel , gaat de goede kant op"

Vandaag begon het tweede Grand Prix-weekend van het seizoen. Op hetzelfde circuit als vorige week, de Red Bull Ring in Spielberg, vindt de Grand Prix van Stiermarken plaats, in Oostenrijk. Tijdens de eerste vrije training was Sergio Perez het snelst en Max Verstappen tweede. Tijdens de tweede training precies omgedraaid, waardoor de Nederlander de dag als snelste afsloot.

Vorige week niet blij

Na afloop stond Max Verstappen Sky Italië te woord en vroegen hem hoe het gevoel vandaag was ten opzichte van vorige week. Was het gevoel beter? Verstappen zei hierover: "Ja absoluut, dat gevoel is veel beter dan vorige week. We hebben vandaag iets meer over de auto geleerd."

"Vorige week waren we niet echt blij maar dit weekend hebben we dingen geleerd over de auto. We zijn daar een stuk vrolijker door en het gaat de goede kant op. We zullen zien of ik hierdoor zondag een kans heb om te winnen maar het ziet er in ieder geval positief uit."

Max Verstappen op pole position

De uitslag van de tweede vrije training kan cruciaal zijn voor alle coureurs. Morgen wordt hevige regenval verwacht en zal de kwalificatie mogelijk uitgesteld worden naar zondagochtend. Als ook zondagochtend geen kwalificatie gereden kan worden is de uitslag van de tweede training, de startopstelling voor de race.