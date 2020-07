Ferrari komt met updates voor tweede Grand Prix in Oostenrijk

Dat het bij Ferrari niet goed is gegaan afgelopen weekend is duidelijk. Ondanks de tweede plaats van Charles Leclerc in de race waren de prestaties niet goed. Dat was vooraf al verwacht maar die verwachtingen zijn waargemaakt. De kritiek zwelt aan, zowel op coureur Sebastian Vettel als teambaas Mattia Binotto.

Snelle veranderingen aan de SF1000 moeten ervoor zorgen dat het Italiaanse team naar voren komt. Aanvankelijk zou Ferrari pas de wagen gaan updaten voor de Grand Prix van Hongarije maar teambaas Binotto heeft aangegeven dat het komend weekend al gaat proberen om enkele updates door te voeren.

Ferrari-directeur Louis Camilleri vertelde gisteren dat komend weekend de SF1000 een aantal aerodynamische updates zal krijgen waarmee het team hoopt om tijdens de tweede race in Oostenrijk op de Red Bull Ring, meer snelheid kan tonen.