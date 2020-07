Ferrari: "We komen 1 seconde te kort op Mercedes"

Ferrari kwam in 2019 uit het niets na de zomervakantie met een bloedige snelle motor. Nadat Red Bull Racing en Mercedes een klacht hadden ingediend, gaf de FIA ​​een verklaring af en sindsdien is Ferrari ver teruggevallen. Na de winterstop viel Ferrari echter uit de subtop tussen McLaren en Racing Point.

Ook dit weekend bevestigde het Italiaanse team haar slechte vorm. Charles Leclerc kwalificeerde zich als zevende en Sebastian Vettel kwam niet verder dan de elfde startplek.

Motorproblemen Ferrari

Teambaas Mattia Binotto geeft aan dat het gat erg groot is en het team flink achterop loopt. Binotto zei tegen Sky Italia: "In de kwalificatie komen we 1 seconde te kort op de pole position. We verliezen ongeveer drie tienden in de bochten, maar de andere zeven tienden verliezen we op het rechte stuk. Het zal heel moeilijk worden om deze kloof te dichten nu de ontwikkeling van de motor bevroren is, hoewel het niet alleen de motor is waar we problemen hebben."

"Het gaat ook om de luchtweerstand en dat kunnen we ook niet zomaar veranderen. Het is een teleurstelling om onze huidige snelheid op het rechte stuk te zien, maar we kunnen niets anders doen dan de gegevens analyseren en kijken wat we kunnen verbeteren richting de volgende race."

Concurrentie kijkt naar Ferrari

De tegenvallende motor trok ook de aandacht van de concurrentie. De teams waren al ontevreden over de deal tussen de FIA ​​en Ferrari, maar nu duidelijk is geworden dat Ferrari niet vooruitgaat sinds de nieuwe FIA-regel, zullen steeds meer teams zich afvragen of ze niet één plek hoger in het kampioenschap waren geëindigd als hier iets aan was gedaan. Niet alleen die plek is interessant, maar vooral het geld dat daarbij hoort.

Binotto probeert dat onderwerp te vermijden en kijkt alleen naar het heden. ''Het heeft geen zin om naar vorig jaar te kijken. We moeten ons nu vergelijken met de concurrentie en sneller worden. Dat was nu niet het geval en dus moeten we ervoor zorgen dat we onze problemen oplossen'', besluit de Italiaanse teambaas wiens positie onder druk staat.