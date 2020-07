Christian Horner: "Als er iemand moet veranderen is het Lewis Hamilton"

Christian Horner heeft gezegd dat Lewis Hamilton na zijn botsing met Alex Albon zijn aanpak in de wiel-aan-wiel-gevechten moet veranderen. Voor de tweede keer in drie races hebben Hamilton en Albon contact gemaakt tijdens een race die resulteerde in het beëindigen van alle hoop voor de Red Bull-coureur om een ​​eerste Formule 1-podiumplaats te behalen.

Hamilton dacht dat dit specifieke incident in Oostenrijk een race-incident was, maar verontschuldigde zich nogmaals bij Albon voor de botsing.

Lewis moet veranderen

Horner is het echter oneens met Hamilton's beoordeling van de botsing en denkt dat de belangrijkste vraag zou moeten zijn hoe de Mercedes-coureur de situatie anders had kunnen benaderen. Tegenover motorsport.com zei Horner: "Alex beschikte niet over de snelheid in rechte lijn, dus hij wist dat hij, met het voordeel van de grip, hem in of uit een bocht moest passeren."

"Wat hem betreft was de klus geklaard. Hij begon al vooruit te kijken naar Valtteri Bottas toen Lewis zijn wiel aan de binnenkant van onze wagen plaatste. Dus ik denk dat het eerder de vraag is aan Lewis wat hij misschien anders zou moeten doen."

"Alex had hem in de bocht ingehaald en het gevecht gewonnen en reed voor hem bij het uitkomen van de bocht. Waarom Lewis daar een wiel tegenaan moest zetten, ik heb geen idee. Het is duidelijk frustrerend voor Alex dat dit de tweede keer in drie races is dat hem dit is overkomen."

Gemiste kans op overwinning

Doordat Max Verstappen was uitgeschakeld had Red Bull alleen nog met Alexander Albon kans op de overwinning. Ook die kans ging verkeken doordat Hamilton de teamgenoot van Max Verstappen uitschakelde: "Het was jammer, want ik denk dat hij kans had gemaakt om de race te winnen. Het grootste voordeel dat Alex had was het opwarmen van de band, omdat Mercedes de harde band na een flink aantal ronden achter de safety car op gang moest krijgen."

"We konden zien dat de Mercedes erg snel op de rechte stukken reed, dus hij ervoor zorgen dat het voordeel van de zachte band kon benutten. Hij heeft het goed gedaan, hij had Lewis ingehaald. Ik ben niet boos op hem."

Straf Lewis Hamilton

Lewis Hamilton kreeg een straf van vijf seconden voor het veroorzaken van een botsing, genoeg om hem van de podiumplaatsen te zien vallen nadat Lando Norris de snelste ronde had gereden in de allerlaatste ronde.

Albon was ondertussen al met betrouwbaarheidsproblemen gestopt, net zoals Max Verstappen.