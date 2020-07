Renault bevestigt: "We zijn in gesprek met Fernando Alonso"

De wisselingen van coureurs voor 2021 vond dit jaar al vroeg plaats, zeker gezien het feit dat er op dat moment nog geen race was gereden. Daniel Ricciardo laat een leeg plekje achter bij Renault en dat zorgt voor de nodige speculaties waarbij meteen de namen van Sebastian Vettel en Fernando Alonso naar boven kwamen.

Dat Alonso genoemd wordt is niet vreemd, gezien het feit dat hij twee keer eerder voor de Franse fabrikant heeft gereden en ook al zijn grote successen samen met Renault kende. Door het explosieve karakter van Abiteboul zijn er nu geruchten gekomen dat Ricciardo mogelijk dit jaar al plaats moet maken, ook vanwege het feit dat Alonso klaar is om in te stappen.

De teambaas van Renault heeft echter ontkend dat Daniel Ricciardo voor het einde van het seizoen het team moet verlaten. In gesprek met het Spaanse Movistar zei Abiteboul: "We zijn dit seizoen goed begonnen en volgend jaar is een ander verhaal. Ik verwerp elke speculatie over Ricciardo, die een contract heeft dat hij zal nakomen. We hebben een duidelijke verplichting naar elkaar."

Bevestiging gesprekken Alonso

Het gevoel in de paddock dat Alonso naar de Formule 1 terugkeert en zijn voormalige team in 2021 groeit echter alleen maar.

Abiteboul bevestigt nu dat er gesprekken zijn: "We praten met verschillende coureurs voor volgend jaar, waaronder Fernando Alonso. We stellen geen deadlines, maar wie het ook is, moet ons project begrijpen en er vol voor willen gaan."