McLaren blij na behalen P3: "Ik ben sprakeloos"

McLaren zag er tijdens de kwalificatie al snel uit, maar dat pakte in het begin van de race nog niet helemaal uit. Na een uitvalbeurt van Max Verstappen kon de jonge Brit weer langzaam naar voren kruipen. Uiteindelijk wist de coureur van McLaren door een tijdstraf voor Lewis Hamilton op P3 te eindigen.

Andreas Seidl is lovend over de teamprestaties van McLaren en vooral trots op weer een podium voor het team dat vanuit ver komt. "Ik ben trots om deel uit te mogen maken van dit fantastisch team. Na deze moeilijke tijd met dit resultaat P3 en P5. We hielden het podium de gehele tijd in het oog. Ik had niet verwacht dat hij die ronde (de snelste ronde red.) aan het einde zou afleggen. Het is gewoon geweldig."

McLaren rijdt met een Renault-motor, wat niet bekend staat om de snelste motor. Seidl denkt dat ze hebben laten zien dat ze een hele sterke auto hebben. "Het goede van vandaag is dat we kunnen zien dat we ondanks twijfels op vrijdag het tempo van de belangrijkste concurrenten om ons heen kunnen volgen. We kunnen hetzelfde tempo volgen als de auto's om ons heen, Ferrari, Racing Point etc."

Lando Norris was super blij na het resultaat. De Brit was de laatste tijd erg veel actief in de online racewereld en won daar ook vaak, vandaag kon hij het werkelijkheid maken met P3. "Ik ben sprakeloos. Er waren een paar punten waar ik dacht dat ik in een droom zat, maar ik slaagde erin Perez te passeren en op het podium te eindigen! Ik ben zo blij en zo trots op het team."

Hamilton eindigde officieel op P2, maar door een tijdstraf van vijf seconden verschoof de Brit naar P4.