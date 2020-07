Waarom kreeg Max Verstappen wel straf en Lewis Hamilton voor hetzelfde incident niet?

Het was een lange en lastige discussie; de gele vlag van Lewis Hamilton tijdens zijn kwalificatieronde. In de autosport is uit veiligheidsredenen een vlaggen-systeem ingevoerd. Hiermee kunnen coureur zien wat de status van de baan is en zo ook een ongeluk of gevaarlijke situatie rustig tegemoet rijden.

Tijdens de kwalificatie voor de eerste Grand Prix van Oostenrijk in 2020 reed Valtteri Bottas de snelste tijd en mag daarom van pole position starten en zijn teamgenoot Lewis Hamilton vanaf P2. Dat was nog een twijfelgeval, want de Brit zou volgens de kenners een gele vlag genegeerd hebben. Het was een lastige situatie, omdat de stewards in dezelfde bocht, zowel geel als groen vlaggen. Hamilton kreeg uiteindelijk het voordeel van de twijfel, maar zie hieronder de beelden in vergelijking met een incident van Verstappen om jou mening te geven.