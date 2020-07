Red Bull krijgt ongelijk: FIA verklaart Mercedes W11 legaal

Na een lange ontmoeting tussen de FIA, Red Bull en Mercedes, heeft het bestuursorgaan besloten het protest van Red Bull tegen het innovatieve Dual-Axis-stuursysteem van Mercedes af te wijzen.

Na de vrije trainingen op vrijdag in Oostenrijk diende het Red Bull-team een ​​formeel protest in tegen het DAS-systeem dat de aandacht van rivalen trok tijdens de wintertests voorafgaand aan het seizoen toen Mercedes het voor het eerst gebruikte. DAS zorgt ervoor dat de stand van de ophanging kan veranderen en de opwarming van de banden in kritieke fasen in kwalificaties en races kan helpen. Hierdoor heeft Red Bull de vraag gesteld of dit voldoet aan het technisch voorschrift.

Nadat Red Bull op vrijdag een officiële klacht had ingediend, hielden de race-stewards van de FIA ​​een hoorzitting die werd bijgewoond door leden van beide teams persoonlijk of via video, evenals Nikolas Tombazis van de technische afdeling van de FIA.



Namens Red Bull benadrukten Paul Monaghan, Adrian Newey en Jonathan Wheatley dat er geen aanpassingen mogen worden gedaan aan een veersysteem terwijl de auto rijdt. Mercedes stuurde James Allison, Ron Meadows, John Owen en Andrew Shovlin naar de hoorzitting om de legaliteit van het systeem te verdedigen.

Geen overtreding van de regels

Als gevolg hiervan hebben de Oostenrijkse Grand Prix-stewards - Gerd Ennser, Felix Holter, Vitantonio Liuzzi en Walter Jobst - besloten dat DAS geen schorsingsgerelateerde voorschriften kon overtreden.

"Als algemene conclusie is het heel eenvoudig om te concluderen dat DAS illegaal zou zijn als het geen deel uitmaakte van het stuursysteem. De belangrijkste uitdaging en discussie moet dus zijn of het kan worden beschouwd als onderdeel van het stuursysteem. De stewards besluiten dat DAS een onderdeel is van het stuursysteem."

"Daarom beschouwen de stewards DAS als een legitiem onderdeel van het stuursysteem en dus om te voldoen aan de relevante voorschriften met betrekking tot ophanging of aerodynamische invloed", aldus de FIA-verklaring.

De beslissing houdt in dat Mercedes zijn controversiële Dual-Axis-stuursysteem kan blijven gebruiken tijdens de rest van het Formule 1-seizoen 2020. Voor 2021 is dit systeem namelijk al wel verboden verklaard.