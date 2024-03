Teleurstelling bij Mercedes: "Overkomt ons niet vaak"

Het team van Mercedes heeft een zware start van het seizoen achter de rug. De dubbele uitvalbeurt in Australië was het absolute dieptepunt tot nu toe. James Allison baalt, maar hij stelt ook dat het gelukkig niet vaak voorkomt dat beide auto's de finish niet halen.

Mercedes wilde dit jaar de aanval openen op Red Bull Racing, maar dat is nog niet gelukt. In Bahrein en Saoedi-Arabië kwamen ze niet in de buurt van een goed resultaat, en in Australië ging het helemaal mis. Lewis Hamilton startte de race van buiten de top tien en hij moest al snel opgeven met motorproblemen. George Russell leek de eer nog te kunnen redden, maar hij crashte hard in de laatste ronde van de race.

Uitvalbeurten

Technisch directeur James Allison is niet blij met de start van het seizoen van zijn team. Het Mercedes-kopstuk wijst naar de dubbel uitvalbeurt en hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Uitvalbeurten overkomen ons gelukkig niet zo heel vaak. We hebben gelukkig twee coureurs die de auto heel erg goed heel kunnen houden en de betrouwbaarheid is normaal gesproken geen probleem voor ons. Het is heel ongebruikelijk dat we een dubbele uitvalbeurt hebben. We hadden niet verwacht dat dit ons zo vroeg in het seizoen al zou overkomen."

Pace vinden

De dubbele uitvalbeurt heeft er wel voor gezorgd dat Mercedes een flinke achterstand heeft op de concurrentie. In het constructeurskampioenschap staan ze nu achter op Red Bull, Ferrari en McLaren. Allison is zich hiervan bewust: "We zijn nu vol gefocust op het vinden van meer pace. Als dat lukt, dan maakt het niet uit wat er verder in het seizoen gebeurt. De basis is betrouwbaarheid, een juiste aanpak en twee coureurs die ervoor zorgen dat ze niet uitvallen. We focussen ons op het vinden van de pace, want we weten dat we er op andere punten goed voor staan."