Antonio Giovinazzi: "Ik moet dit jaar Kimi Raikkonen gaan verslaan"

Antonio Giovinazzi heeft aangegeven dat zijn Formule 1-carrière eerder afgelopen kan zijn dan verwacht als het hem niet lukt om zijn beroemde teamgenoot Kimi Raikkonen, te verslaan. Met de steun van Ferrari voltooide de 26-jarige Italiaan zijn eerste volledige seizoen in 2019 bij Alfa Romeo, maar hij geeft toe dat hij dit jaar zijn prestaties moet verbeteren.

Afgelopen jaar scoorde de Giovinazzi slechts 14 punten tegenover de 43 punten die Kimi Raikkonen wist te scoren. De Italiaan moet beter gaan presteren en de wereldkampioen van 2007 verslaan, zo zegt hij zelf in gesprek met Blick: "Als ik mijn dromen waar wil maken moet ik dit jaar Kimi Raikkonen verslaan."

Schumacher vervangt Giovinazzi

Als Giovinazzi in 2020 een moeizame start maakt, denkt voormalig F1-coureur Nick Heidfeld dat hij zelfs lang voor het einde van het seizoen kan worden vervangen door de zoon van de grootste wereldkampioen in de F1.

"Ik denk dat Mick Schumacher een goede kans heeft om in de Alfa te stappen. Niet alleen tijdens een vrijdagtraining, maar ook in de races."

Achter Giovinazzi is Formule 2-coureur Schumacher de volgende in de rij van de Ferrari-opleiding. Heidfeld: "Giovinazzi kan in de problemen komen als hij in de schaduw van Raikkonen staat, zoals begin vorig seizoen. Mick kan een Formule 1-auto besturen en hij kan eerder zijn kans krijgen dan veel mensen denken."