Charles Leclerc: "Geen grote kans dat wij in Oostenrijk gaan winnen"

Charles Leclerc heeft toegegeven dat het moeilijk zal worden voor Ferrari om komend weekend in Oostenrijk mee te doen voor de winst. Ferrari heeft ontkend dat het dit weekend een grote update op de SF1000 zal plaatsen, nadat het vooral afgelopen winter erg moeilijk ging bij het team uit Maranello.

Tegenover Sky Italia zei Leclerc: "We hopen het beter te doen, ook al wordt het moeilijk. Onze voeten staan ​​op de grond, want het was geen gemakkelijke start van de wintertests. Dat mogen we niet vergeten en we moeten blijven werken voor verbetering."

Maar Leclerc gaf toe dat het onwaarschijnlijk is dat de team hiërarchie veel is veranderd sinds de seizoensopener in Australië op het elfde uur werd geannuleerd vanwege het coronavirus.

"Ik denk niet dat de auto heel anders zal zijn dan degene die we naar Australië hebben gebracht, omdat het niet mogelijk was om tijdens de lockdown aan de auto's te werken. Dus het zal erg op elkaar lijken. Het doel is om elke kans te grijpen, maar we wachten gewoon af om te zien waar we staan."

Leclerc zei echter dat hij hoe dan ook naar Oostenrijk uitkijkt, ook al zijn alle anticorona-maatregelen van kracht.

"Ik ben zelfs blij met het strakke schema, hoewel het moeilijk zal zijn om niet te weten of we na de races naar huis kunnen gaan, en het zal vermoeiend zijn. Maar ik mis het racen zo erg dat ik in orde ben. In een normaal seizoen zou ik het niet leuk vinden, vooral niet wetende hoeveel punten er uiteindelijk beschikbaar zullen zijn, maar als je een oplossing moet vinden om te racen, is dat in deze omstandigheden okë."