Mercedes motorgoeroe Cowell mogelijk naar Aston Martin

Volgens het Duitse Auto Bild zou Mercedes-motorgoeroe Andy Cowell naar Aston Martin kunnen verhuizen. Vorige week kondigde het fabrieksteam van Mercedes aan dat Cowell na 16 jaar het team in juli verlaat, maar dat hij tot 2021 overleg met Mercedes-Benz AG heeft over een groot toekomstig project.

Andy Cowell zelf zegt hierover: "Vanuit mijn huidige positie is dit het juiste moment om verder te kijken. Ik ga op zoek naar een nieuwe technische uitdaging."

In Auto Bild schreef correspondent Ralf Bach dat Ferrari heeft ontkend dat Cowell mogelijk in Maranello terecht zou komen. Bach schrijft in Auto Bild: "De volgende stap in de carrière van Cowell kan eigenlijk alleen maar een positie in het bestuur van een autofabrikant zijn."

Dat komt door de speculatie dat Cowell zou kunnen overstappen op Aston Martin. De Britse autofabrikant is overgenomen door Lawrence Stroll, eigenaar van Racing Point, terwijl Toto Wolff, teambaas van Mercedes, heeft geïnvesteerd en Tobias Moers van AMG de nieuwe CEO zal worden.

Het moederbedrijf van Mercedes, Daimler, bezit ook 5 procent van Aston Martin.