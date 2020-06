Ted Kravitz: "Renault weigert motoren te geven voor filmdag McLaren"

Renault heeft McLaren mogelijk voor de tweede keer geblokkeerd voor het leveren van motoren. Ted's Kravitz van Sky meldt dat de Franse fabrikant het team uit Woking geen motor zou geven voor een test met de 2020-wagen.

Terwijl sommige Formule 1-teams met twee jaar oude auto's op de baan hebben gereden in een poging om een ​​volledige dag in actie te komen voorafgaand aan de eerste Grand Prix van het seizoen in Oostenrijk, hebben andere teams kortere runs gemaakt in hun 2020-auto's door een filmdag te plannen

Volgens de Formule 1-voorschriften mogen teams twee dagen filmen in hun huidige auto, maar zijn ze beperkt tot 100 km.

Sommige teams, zoals Red Bull en AlphaTauri, hebben voor de laatste optie gekozen. Anderen, zoals Mercedes en Ferrari, zijn met de oude wagens gaan testen

Renault ligt McLaren dwars

Eerder deze maand werd gemeld dat Renault McLaren geen motor zou geven voor de auto uit 2018. De Franse fabrikant is ronduit hoogst ongelukkig dat McLaren voor 2021 overstapt op Mercedes-motoren. Dit zou ook de reden zijn dat Renault niet mee wil werken om een motor te leveren waardoor McLaren zich enigszins kan voorbereiden op het 2020-seizoen.

In de laatste Sky Sports vlog zegt Ted Kravitz hierover: "Er is een ongelukkige situatie met McLaren omdat het gerucht gaat dat Renault hen niet wil voorzien van huidige motoren voor een filmdag met de wagen van 2020. McLaren-teambaas Andreas Seidl ontweek dit min of meer, maar zou het niet zo uitspreken als hij zei dat de situatie met hun motorleverancier gecompliceerd is. Dus in feite kunnen ze niet testen in een auto uit 2018 maar ook niet uit 2020."

Updates McLaren in Oostenrijk

Er is echter een beetje goed nieuws voor McLaren. Het team is klaar om een ​​paar kleine updates mee te nemen naar de Red Bull Ring.

Volgens Kravitz zal McLaren de auto updaten voorafgaand aan de openingsrace van het seizoen. "McLaren heeft updates, allerlei kleine dingen die op de auto komen voor Oostenrijk, dingen waar ze in februari en maart aan dachten."