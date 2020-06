Honda geeft Max Verstappen nieuwe motor voor kampioenschap

Volgende week vrijdag zullen we eindelijk weten wat de rangorde is van de Formule 1-teams aan het begin van het seizoen 2020. Na bijna vier maanden pauze door het coronavirus start het F1-seizoen met een dubbele Grand Prix in Oostenrijk op het circuit van de Red Bull Ring.

Max Verstappen sprak al eerder uit dat hij dit jaar voor het kampioenschap wil strijden. De Nederlander en zijn team Red Bull waren goed in de wintertests en voor degene die het vergeten was; tijdens de snelste ronde in februari op het circuit in Barcelona ging Max Verstappen vlak voor de finish van zijn gas af en liet hij de wagen uitlopen, op een hardere compound band.

Nieuwe Honda-motor

Niet alleen Verstappen wil kampioen worden, ook Honda heeft zichzelf dit ten doel gesteld. Yasuaki Asaki geeft leiding aan het Honda F1-project in de Sakura-fabriek in Japan en hij zegt dat Max Verstappen en Alex Albon volgende week een nieuwe motor krijgen. Ondanks de coronapauze heeft Honda flink doorgewerkt waardoor er in Oostenrijk de 'spec 1.1' in de RB16 komt te liggen

Asaki: "Mijn doel is om te winnen in een situatie waarin Mercedes of Honda beide kunnen winnen. Ik ben opgewonden en bezorgd over het doel: kampioen worden."

Masafumi Yamamoto, de F1-directeur van Honda, was het ermee eens: "Dit jaar is een grote mijlpaal. Ik zou graag nederig willen strijden om aan de steun en verwachtingen van de fans te voldoen, en nederig elke race vechten zodat ik aan het eind met je kan lachen."

Dat Honda dit zo uitspreekt kan gezien worden als een sterk gevoel van vertrouwen in de prestaties van de Honda-motor en de RB16. Japanners spreken zich niet snel uit en doen al helemaal niet aan hoge verwachtingen. Nog iets meer dan een week, en dan zal blijken of Max Verstappen in staat is om dit jaar voor de wereldtitel te strijden.