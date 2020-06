Alex Zanardi loopt risico op hersenbeschadiging

Alex Zanardi loopt het risico op hersenbeschadiging als gevolg van een frontale crash met een vrachtwagen tijdens een handwielerwedstrijd in Italië. De voormalige F1-coureur, die in 2001 zijn benen verloor bij een horror crash, stuurde in een bocht naar beneden de tegemoetkomende rijstrook op en liep daarbij ernstig hoofdletsel op.

Corriere della Sera zei dat de race niet officieel was vanwege de corona-shutdowns, daarom waren de tegemoetkomende rijstroken niet afgesloten voor verkeer.

De 53-jarige Zanardi onderging neurochirurgie en gezichtschirurgie en werd volgens het ziekenhuis in Siena met een gereserveerde prognose overgeplaatst naar de intensive care.

Alle botten in gezicht gebroken

Dr. Sabino Scolletta vertelde de Italiaanse media dat de Olympisch kampioen handwielrennen, aangesloten is op een beademingsapparaat, in het ziekenhuis aangekomen was met vrijwel alle botten in zijn gezicht gebroken.

"Het neurologische beeld blijft ernstig, de fysieke omstandigheden blijven stabiel. De komende dagen zullen we hem neurologisch evalueren als de omstandigheden het toelaten. Wordt hij de kampioen van vroeger? We hopen het en daarom zijn we allemaal hier."

Hij gaf echter toe dat hersenbeschadiging of een verslechtering van zijn toestand mogelijk is. "Het kan nog erger worden, dat is mogelijk, maar momenteel is hij stabiel", zei Dr. Scolletta, eraan toevoegend dat Zanardi ook het risico loopt op schade aan zijn gezichtsvermogen.

"Wanneer de hersenen minder ontstoken zijn, zullen de maxillofaciale artsen moeten ingrijpen om ook het gezichtsgedeelte te herbouwen, dat we een beetje hebben verwaarloosd omdat er een onmiddellijk risico op verlies van leven was", voegde hij eraan toe.