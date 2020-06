Helmut Marko: "Max Verstappen zit in dezelfde situatie als Sebastian Vettel"

Max Verstappen verlengde begin dit jaar zijn contract met Red Bull Racing. De Nederlander ligt hierdoor nog een aantal jaar vast bij het Oostenrijkse team en zal dus niet zomaar over kunnen stappen naar Mercedes of Ferrari. Dat lijkt hij uiteraard zelf ook niet te willen aangezien hij heeft aangegeven zich niet voor te kunnen stellen om voor een ander team te rijden dan Red Bull.

Band tussen Verstappen en Marko

De Nederlander begint dit jaar alweer aan zijn zesde Formule 1-seizoen. Toen hij in 2014 het contract met Red Bull tekende ontstond er een bijzondere band tussen Verstappen en Helmut Marko. De talentscout van Red Bull voelde meteen aan dat hij te maken had met een bijzondere jongen die breed geïnteresseerd is en intelligentie heeft, naast een groot talent in een racewagen.

Sindsdien hebben de twee goed contact en heeft Marko Verstappen onder zijn hoede genomen. De doelstelling van Red Bull als Verstappen is nog altijd samen de jongste wereldkampioen ooit worden.

Helmut Marko hoopt dit jaar eindelijk een winnende F1-wagen aan Verstappen te leveren, dat hem in staat stelt om de wereldtitel in de Formule 1 te pakken en daarmee de jongste WK ooit te worden. In gesprek met de Kronen Zeitung zei de 77-jarige Oostenrijker: "Max voelt zich erg comfortabel in het team en zit in dezelfde situatie als Vettel toen hij voor ons reed. Het meest belangrijke is dat wij Max een winnende auto geven zodat we op de baan de grootste uitdager kunnen zijn van Mercedes."