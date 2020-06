Het ideale Formule 1-team van Romain Grosjean

De Formule 1 ligt al meer dan drie maanden stil en daardoor is het wachten tot het Formule 1-circuit weer gaat beginnen. Over drie weken zal dat gaan gebeuren in Oostenrijk, waar de eerste races van het seizoen 2020 zal plaatsvinden.

In de tussentijd vermaken de coureurs zich met simulatoren, simraces, interviews en sportactiviteiten om zichzelf fit te houden. Het blad Formule 1 sprak met Romain Grosjean en hij stelde zijn favoriete team samen.

Ideale F1-team Grosjean

De meeste ideale coureur aller tijden is voor de Haas-coureur een landgenoot. Grosjean: "De meest ideale coureurs is Alain Prost. Hij had veel kennis en een heel goed gevoel om het beste uit elke situatie te halen en zijn wagen zo snel mogelijk te maken. Dat begreep hij als geen ander."

De samenstelling van zijn meest ideale team legt hij als volgt uit: "Als eerste coureur zou ik Jules Bianchi kiezen. De tweede coureur is Michael Schumacher. Adrian Newey zou ik als designer willen en Ron Dennis de teambaas."

Grosjean vertelde ook dat hij graag eens op Kyalami had willen racen en dat het decennium 2000-2010 zijn keus was qua leukste wagens, omdat de F1-wagens toen er het leukst uitzagen.