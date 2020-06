Sebastian Vettel verrast Max Verstappen door vertrek bij Ferrari

Sebastian Vettel zal na 2020 niet meer voor Ferrari rijden. In goed overleg hebben het Italiaanse team en de Duitser besloten niet met elkaar verder te gaan. De reden ligt vooral bij Vettel aangezien hij nog niet wist wat hij na 2020 wilde doen, waardoor Ferrari heeft besloten om door te schakelen.

Hierdoor kwam de rijders carrousel dit jaar vroeg op gang en vielen een aantal puzzelstukjes meteen op zijn plaats. Carlos Sainz zal de plek van Vettel overnemen bij Ferrari terwijl Daniel Ricciardo op zijn beurt de plek van Sainz bij McLaren overneemt.

Vettel verrast Verstappen

Max Verstappen verlengde begin dit jaar zijn contract en blijft ook volgend jaar bij Red Bull Racing. Hij was echter verrast door het vertrek van Sebastian Vettel. Tegenover Sky Duitsland zei de Nederlander: "Ik had verwacht dat Sebastian nog een jaar of twee zou blijven rijden voor Ferrari. Dit is echter wat Ferrari nu heeft besloten."

Als vervanger is Carlos Sainz aangesteld, die samen met Verstappen in 2015 zijn debuut maakte bij Scuderia Toro Rosso. De twee kennen elkaar goed en de Nederlander zegt over de keus voor Sainz: "Dit is natuurlijk een geweldige kans die Carlos Sainz krijgt. We zullen nu moeten zien waar Sebastian heen gaat."