Norris geeft gehoor aan oproep Hamilton en verliest veel volgers

Lando Norris zegt dat hij te maken kreeg met een flink aantal minder volgers op sociale media na de afgelopen weken met wat er is gebeurd in Amerika en de rest van de wereld rondom het racisme en de politiek daar omheen.

Norris geeft gehoor aan Hamilton

Aan het einde van de coronacrisis, en te midden van wijdverbreide protesten en raciale spanningen, gaf de McLaren-coureur gehoor aan de oproep van Lewis Hamilton aan zijn collega's om de Black Lives Matter-beweging publiekelijk te steunen.

"Het is de grootste dag in termen van de meeste mensen die me op al mijn social media kanalen hebben ontvolgd", vertelde de 20-jarige aan de Evening Standard. "Dat is raar. Je probeert te doen wat goed is en wat juist is, maar ook zoveel mensen geloven er niet in. Als ze er niet in geloven, ben ik blij dat ze me niet meer volgden."

"Ik moet de kansen benutten om mensen te laten geloven in wat juist is. Welke manier ik ook kan proberen om ze te overtuigen om in het juiste te geloven, ik zal proberen dat te doen."

Voorbereiding Oostenrijk

Te midden van het vreemde politieke moment van de wereld bereidt de Formule 1 zich nu voor om volgende maand weer in actie te komen met de eerste races van het seizoen. Norris verruilde onlangs zijn thuissimulator voor een Formule 3-cockpit om zich voor te bereiden.

'Ik heb de afgelopen maanden genoten, maar het is niet zo leuk als echt racen. F1 is wat ik wilde doen sinds ik zeven jaar oud was. Ik heb het gemist."