Formule 1 steunt Lewis Hamilton in strijd tegen racisme

Mercedes-coureur Lewis Hamilton heeft zich de voorbije dagen en weken hardop uitgesproken over de strijd tegen racisme die door de dood van George Floyd woedt. De zesvoudig wereldkampioen Formule 1 verwonderde zich over het feit dat zijn collega's zich allemaal stil hielden en nam het voortouw. De Brit riep overheden wereldwijd op om meer te doen om dit probleem te adresseren en voor gelijkheid te zorgen.

Hamilton weet zich daarbij gesteund door de Formule 1-leiding, zo laat sportief directeur Ross Brawn weten. "Lewis is een geweldige ambassadeur voor onze sport en zijn uitspraken zijn niet meer dan terecht. We steunen hem volledig." De Formule 1 probeert zelf ook een steentje bij te dragen door de diversiteit in de autosport te vergroten.

Brawn vervolgt: "Als Formule 1 erkenden we een paar jaar geleden al de noodzaak om ons diversiteitsprogramma uit te breiden, zowel intern als extern. Daar zijn we toen reeds mee begonnen. Wij zoeken de oorzaak voor een gebrek aan diversiteit in de Formule 1 bij de wortel, op de scholen. Het begint allemaal met interesse kweken voor wetenschap, technologie, engineering en wiskunde. Hoe kunnen we kinderen met uiteenlopende achtergronden daarvoor interesseren?"

"F1 in Schools was al langer een onderdeel van ons programma, maar de afgelopen twee jaar is daar nog meer de nadruk op komen te liggen. Dat programma bestaat nu voor 40 procent uit meisjes, dat is al een goed begin. Het is een internationale competitie, dus we krijgen deelnemers uit alle windhoeken. We werken met een groep ook aan kartprogramma om kinderen met allerlei achtergronden aan het karten te krijgen, dus dit is zeker iets waar we mee bezig zijn."