Bernie Ecclestone: "Hamilton kan contracten van 50 miljoen vergeten"

De dagen dat Lewis Hamilton oogverblindende bedragen per jaar verdient aan de Formule 1 zijn voorbij. Dat is de mening van Bernie Ecclestone, die de zesvoudige wereldkampioen waarschuwde tegen het 'pokeren' met Mercedes over zijn aflopende huidige contract.

Tegenover Rogier Benoit van Blick vertelde Ecclestone: "Lewis zal nooit meer 50 miljoen euro per jaar gaan verdienen. Alle coureurs zullen grote bezuinigingen moeten doorvoeren. De gouden dagen zijn voorbij."

Chaos in Brazilië

De 89-jarige Ecclestone die is teruggekeerd naar Zwitserland met zijn vrouw om zich voor te bereiden op de geboorte van hun kind, zei de situatie met coronavirus in Brazilië een chaos is.

"Het ergste is dat niemand daar weet wat hij moet doen. Bolsonaro is machteloos en blijkbaar zonder plan", zei hij.

Ecclestone niet aanwezig in Oostenrijk

Ook al is hij nu terug in Europa, Ecclestone zegt dat hij de seizoensstart van de F1, volgende maand in Oostenrijk, niet zal bijwonen.

"De race in Oostenrijk valt precies op het moment dat mijn vrouw zou moeten bevallen. Anders was ik voor de lol naar Spielberg gegaan."

Ecclestone, die in 2017 terugtrad als F1 CEO, zei dat hij het niet eens is met het besluit om de eerste race te houden in combinatie met F2, F3 en Porsche Supercup support evenementen.

"Om dat te doen moeten ze het aantal media drastisch verlagen. De sponsors in het bijzonder zijn zeker niet gelukkig."