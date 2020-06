Ferrari-teambaas: "We hopen dat Vettel naar Mercedes gaat"

Mattia Binotto heeft ontkend dat Ferrari en Sebastian Vettel eind 2020 uit elkaar gaan vanwege enkele details van een voorgesteld contract. Sommige verhalen suggereren dat het team uit Maranello aandrong op een aanzienlijk minder lucratief contract en slechts een verlenging van één jaar voor de viervoudige wereldkampioen.

Corona gooide roet in het eten

Maar teambaas Binotto zei tegen Marca: "Het ging niet om het type aanbieding of de duur van de overeenkomst. Ferrari houdt ongetwijfeld om vele redenen van Sebastian, zowel als coureur als als persoon. Seb was onze eerste keuze, en toen kwam de corona-crisis en dat veranderde veel dingen."

"De regelgeving, het budgetplafond, veel dingen hebben onze visie op de situatie veranderd terwijl we vooruit kijken naar de nieuwe auto's die worden uitgesteld tot 2022. We kozen voor transparantie met Seb omdat hij moest nadenken over zijn toekomst en we konden de beslissing ook niet uitstellen."

Binotto hoopt op Mercedes

Binotto hoopt dat de 32-jarige Vettel erin slaagt om in 2021 nog een topzitje in de Formule 1 te krijgen en zo behouden blijft voor de sport: "Ik hoorde geruchten dat hij naar Mercedes kon gaan. Ik zou heel blij voor hem zijn als dat gebeurt. Voor ons veranderden de dingen gewoon en onze visie, qua timing, viel niet samen met zijn visie."

Binotto zegt dat als Vettel de sport zou verlaten, dit een groot verlies zou zijn voor de Formule 1, maar hij geeft de Duitser de tip om zich foutloos te gedragen bij Ferrari in zijn laatste races.

"Seb is een geweldig persoon, een geweldige professional met verantwoordelijkheidsgevoel, en ik ben er zeker van dat hij zijn laatste jaar bij Ferrari in een goede positie wil eindigen om het beste voor het team te bereiken."