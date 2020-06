Beat Zehnder: "Kimi Raikkonen leest contracten nooit door"

Kimi Raikkonen stapte eind 2018 over van Ferrari naar Alfa Romeo, waar hij de plaats innam van Charles Leclerc die de omgekeerde weg bewandelde. Raikkonen is ook dit seizoen weer actief in de Formule 1, maar hoe kwam die beweging destijds tot stand? In 2017 werden de eerste regels al weggegooid en Raikkonen greep dat moment aan toen duidelijk werd dat zijn werk voor Ferrari zou eindigen.

Kimi Raikkonen debuteerde in 2001 bij Sauber dat nu bekend staat als Alfa Romeo. De Fin is dus bekend met de omgeving en de medewerkers, inclusief teammanager Beat Zehnder. Samen met Raikkonen zat hij in een privéjet na de Grand Prix op Silverstone in 2017 toen de toekomst van de Fin werd besproken.

Zehnder vertelde hierover aan motorsport.com: "Ik zei: 'Luister, als je niet meer voor Ferrari wilt rijden of als ze je ontslaan, neem dan alsjeblieft contact met me op. Ik zal het mogelijk maken. We zullen een manier vinden, als je geïnteresseerd bent en je bent gemotiveerd om terug te komen naar Sauber.' We hebben er de afgelopen jaren altijd over gesproken."

Binnen twee uur contract getekend

Vlak voor de Italiaanse Grand Prix van 2018 werd Raikkonen geïnformeerd over de keuze van Ferrari voor Charles Leclerc. Dat zette alles in beweging, want toen nam Raikkonen contact op met Zehnder en teambaas Frederic Vasseur, waarna de deal binnen enkele dagen werd afgerond. Het contract zelf was in een mum van tijd klaar. We kunnen echter niet echt over een contract praten.

"We hebben in principe binnen twee uur een contract afgesloten. Wel, een contract, we hebben een overeenkomst gesloten, omdat Kimi geen contracten leest!"

Dat is natuurlijk typisch Raikkonen die niet van de officiële manier van doen houdt.