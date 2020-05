Ongeduld van de Formule 1-coureurs neemt met de dag toe

De Formule 1-coureurs staan te popelen van ongeduld om te beginnen aan het seizoen 2020. Door de uitbraak van het coronavirus zijn de eerste tien Grands Prix reeds uitgesteld of geannuleerd, waardoor de rijders net als de fans nog altijd wachten op de eerste race van dit jaar. Het wordt met de dag moeilijker om het geduld te bewaren.

Nicholas Latifi van Williams wil bijvoorbeeld maar wat graag eindelijk zijn debuut maken. "Ik zit nog regelmatig in de simulator, maar minder vaak dan aan het begin van de coronacrisis. Hier in Toronto gaan de circuits langzaam maar zeker weer open, dus het zou gaaf zijn om binnenkort weer een echte racewagen met een motor aan de tand te voelen."

De Canadees vervolgt: "Ik ben ook aan het kijken wanneer ik terug kan keren naar Europa. Williams kan bijna het werk in de fabriek hervatten en ik wil er zo snel mogelijk naartoe. Een debuut zonder publiek zal vast voor een aparte sfeer zorgen, maar ik ben vastberaden er het beste van te maken. Er gloort aan de horizon een vooruitzicht om weer te racen en ik kan niet wachten."

Gretig

Ook Alpha Tauri-rijder Pierre Gasly is gretig. "We zijn allemaal ongeduldig, we willen weer racen en ik hoop dat we dat begin juli kunnen doen in Oostenrijk", verklaarde hij aan Canal Plus. "Zodra we die Grand Prix achter de rug hebben en hebben laten zien dat het veilig en verantwoord is voor de Formule 1 om races te houden, dan helpt dat ook voor de rest van het kampioenschap."

Ferrari-coureur Charles Leclerc sluit zich daar tegenover Sky Sports 24 bij aan. "Het enige dat in mijn hoofd speelt, is racen. Het is waar ik het meest van hou, maar de situatie maakt het op dit moment nog onmogelijk. Ik ga naar bed met racen en ik word ermee wakker. Ik mis het ontzettend en ik train harder dan ooit om goed voorbereid aan de start te verschijnen zodra we weer kunnen."