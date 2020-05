Maximum van 80 personeelsleden per team bij 'spookraces'

De Formule 1-teams mogen bij de Grands Prix achter gesloten deuren maximaal 80 personeelsleden meenemen. Daarvan mogen niet meer dan 60 personeelsleden betrokken zijn bij het prepareren en opereren van de twee auto's. Dat is hetzelfde aantal als voor races waarbij wel publiek aanwezig mag zijn.

Formule 1-eigenaar Liberty Media gaat onderscheid maken tussen 'Closed Events' en 'Open Events', meldt RaceFans.net. Voor evenementen achter gesloten deuren (Closed Events) geldt het maximum van 80 personeelsleden per team. Met tien teams bestaat de paddock dan toch al snel uit zeker 800 personen, en dat is alleen het personeel van de renstallen.

Liberty Media beslist in samenspraak met de internationale autosportbond FIA welke Grands Prix als 'Closed Events' door het leven gaan en welke als 'Open Events'. De twee races op de Red Bull Ring nabij Spielberg in Oostenrijk op 5 en 12 juli zullen net als de daaropvolgende evenementen in Europa zonder publiek plaatsvinden, is de verwachting.