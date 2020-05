Charles Leclerc: "Snelle Sainz een mooie uitdaging voor mij"

Charles Leclerc krijgt vanaf volgend seizoen te maken met een andere teamgenoot bij Ferrari. Sebastian Vettel verlaat de Scuderia aan het einde van 2020 en McLaren-coureur Carlos Sainz is reeds vastgelegd als diens opvolger. Volgens sommige analisten en experts kiest Ferrari hiermee voor een duidelijke hiërarchie; Leclerc als speerpunt met Sainz als helper.

Leclerc bestrijdt dat. De jonge Monegask verwacht zijn handen vol te hebben aan Sainz. In L'Equipe zegt Leclerc: "Ik word niet de eerste coureur bij Ferrari. Ik geloof dat Carlos een geweldige coureur is. Als dat nog niet voor iedereen duidelijk is, zal hij het wel bewijzen bij Ferrari. Carlos vormt een mooie uitdaging voor mij."

Op de vraag of hij Vettel gaat missen, antwoordde Leclerc: "Het klopt dat Sebastian me een hoop dingen heeft geleerd. Ik ben blij dat ik hem als teamgenoot heb gehad, want hij beschikt over een schat aan ervaring. Met Carlos zal de situatie ongetwijfeld anders zijn, maar ook hij gaat me uitdagen. Hij is ontzettend snel."