Bernd Maylander: "Ik krijg niet doorbetaald, hopelijk racen we snel"

Door het coronavirus liggen veel inkomsten van personen stil, zo ook in de autosport. Velen in de Formule 1 en de autosport leven op dit moment zonder inkomen van hun werkgever, volgens safety car-coureur Bernd Maylander.

Tegenover het Duitse Auto Motor und Sport vertelde hij dat een Formule 1-race het liefst zo snel mogelijk kan worden verreden. De coureur is namelijk een freelancer en wordt dus niet doorbetaald als er geen Grands Prix zijn. “Ik ben freelancer. Ik kan alleen een factuur uitgeven als ik een dienst heb uitgevoerd. En aangezien dat op dit moment niet mogelijk is omdat er geen races zijn, krijg ik geen geld.”

Het financiële plaatje zal voor Maylander niet echt lastig worden. Hij is een geboren coureur en doet zijn werk al jaren en daar heeft hij al veel geld mee opgehaald. "Ik voel me nog steeds veilig, maar ik hoop voor ons allemaal dat de economie weer op gang komt. Ik zit in een relatief comfortabele situatie, maar ik heb veel collega’s die nu leven van dag tot dag. Dit is een existentiële bedreiging voor velen van hen.”

Het Formule 1-seizoen staat op het punt van beginnen, want in Oostenrijk zal er zo snel mogelijk geracet worden. De safety car-coureur hoopt dat hij zijn werk daar weer kan hervatten. "We hebben jaren nagedacht over wat er zou kunnen veranderen in de Formule 1, maar nu moeten we het doen. Misschien vinden we een nieuwe basis voor de toekomst. Ik zie veel kansen in deze crisis, maar we zijn duidelijk gebonden aan de politiek.”