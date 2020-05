Het zijn karige tijden voor Formule 1-liefhebbers en dus heeft Renault een spelletje bedacht om de periode zonder Grands Prix te overbruggen. De Franse renstal doet een van de rijders een blinddoek om en legt vervolgens een onderdeel van hun Formule 1-auto op tafel. Door te voelen moeten ze erachter zien te komen om welk onderdeel het gaat. In het derde deel van 'Guess the Part' is het de beurt aan talent Christian Lundgaard om te achterhalen wat er voor hem ligt.