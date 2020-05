Vrije bandenkeuze sneuvelt waarschijnlijk voor seizoen 2020

Het is voor de teams en coureurs in de Formule 1 komend seizoen waarschijnlijk niet mogelijk om zelf hun bandenkeuze voor een Grand Prix-weekend samen te stellen. Dat heeft Mario Isola van bandenleverancier Pirelli aan Autosport laten doorschemeren. Het is voor de Italiaanse bandenfabrikant simpelweg niet te doen in de huidige onzekere tijden.

Normaal gesproken nomineert Pirelli drie compounds voor een bepaald weekend en dan mogen de teams en rijders hun voorkeuren doorgeven. Voor Europese Grands Prix moet die keuze acht weken voor het betreffende raceweekend bekend zijn bij de bandenleverancier, voor overzeese races geldt een termijn van uiterlijk veertien weken van tevoren.

Door de uitbraak van het coronavirus is alles echter ondergedompeld in onzekerheid, zo ook waar en wanneer de Formule 1 gaat racen. De koningsklasse van de autosport werkt wel aan een herziene kalender, maar bij een nieuwe piek in het aantal besmettingen kunnen die plannen weer overboord. En dan zit Pirelli met de gebakken peren.

De Italiaanse bandenfabrikant heeft de banden die naar Australië verscheept zijn reeds vernietigd, 1.800 stuks in totaal. De banden die naar Bahrein en Vietnam getransporteerd waren zijn teruggehaald, terwijl het transport naar China op het laatste moment afgeblazen kon worden. Zodoende heeft Pirelli een aardige voorraad Formule 1-banden klaar staan.

Desalniettemin zal de Formule 1 de vrije bandenkeuze voor komend seizoen waarschijnlijk even terzijde schuiven. Isola: "We moeten binnen enkele maanden 35.000 banden produceren. Je kunt je wel voorstellen welke enorme impact dit op de productielijn heeft. We voeren overleg met de Formule 1-teams. Ze stellen zich flexibel op in de zoektocht naar oplossingen. Een standaard bandentoewijzing of een klein beetje keuzevrijheid is nodig om klaar te zijn om op korte termijn te leveren."