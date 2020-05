'Alle sponsor- en sportactiviteiten van Mercedes ter discussie'

De Formule 1-toekomst van het team van Mercedes is plots hoogst onzeker. F1-Insider.com bericht dat moederbedrijf Daimler de coronacrisis, in combinatie met het eerdere sjoemelsoftware-schandaal, aangrijpt om alle sponsor- en sportactiviteiten van het Duitse merk ter discussie te stellen. Daaronder vallen ook de teams in zowel de Formule 1 als de Formule E.

De kans bestaat dat Daimler Group het fabrieksteam van Mercedes te koop gaat zetten en alleen als motorleverancier verder gaat in de Formule 1. De reden hiervoor is dat Mercedes op jaarbasis meer dan 300 miljoen euro kwijt is aan het vlaggenschip in de koningsklasse van de autosport. Zelfs de invoering van een budgetlimiet van 145 miljoen dollar biedt Daimler geen enkele garantie dat ze kunnen winnen zonder daar veel geld aan te spenderen.

Mogelijk valt het fabrieksteam van Mercedes dan in handen van een groep investeerders. In dat scenario komen Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll en Mercedes-teambaas Toto Wolff om de hoek kijken. De twee zijn goed bevriend en Wolff heeft reeds een aandeel genomen in het automerk Aston Martin, dat vanaf volgend jaar de naamgever is van het team van Racing Point.

Beiden zijn echter naarstig op zoek naar extra investeerders voor een toekomstig Formule 1-project, zoals F1-Insider.com het omschrijft. Dit zou kunnen betekenen dat Wolff al meer weet over de onzekerheid rondom zijn huidige werkgever en de krachten gebundeld heeft met Stroll om het fabrieksteam van Mercedes te kopen. Een fusie met het Aston Martin F1 Team (Racing Point) zou dan voor de hand liggen.