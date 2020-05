Ministerie beoordeelt de Oostenrijkse GP-plannen deze week

Het Oostenrijkse ministerie voor Volksgezondheid buigt zich morgen of overmorgen over de plannen van de Red Bull Ring om in het weekend van 5 juli de opening van het Formule 1-seizoen 2020 te huisvesten. Het zou dus zomaar zo kunnen zijn dat er deze week meer duidelijkheid komt over de plannen van de koningsklasse van de autosport voor dit jaar, meldt het aan Red Bull gelieerde SpeedWeek.com.

De bedoeling is dat de Formule 1 begint met twee Grands Prix in Oostenrijk, op 5 en 12 juli. Met de internationale autosportbond FIA zijn afspraken gemaakt over het tot een minimum beperken van de aanwezigheid van lokaal personeel. Ook voor de media zijn beperkingen van kracht, waardoor Ziggo Sport reeds heeft besloten om geen afvaardiging naar de Red Bull Ring te sturen.

Na Oostenrijk wil de Formule 1 het liefst naar Silverstone, waar zeven van de tien teams in de buurt gevestigd zijn. Alleen spelen daar meerdere problemen. Ten eerste heeft de Britse overheid een verplichte quarantaine van twee weken ingesteld voor iedereen die per vliegtuig naar Groot-Brittannië komt. Daarnaast heeft Silverstone gortige financiële eisen bij de Formule 1 neergelegd.

Chase Carey en Ross Brawn hebben daarom een plan B bedacht, aldus SpeedWeek.com. Na twee races in Oostenrijk kan het Formule 1-circus ook eerst naar Hongarije. De Red Bull Ring en de Hungaroring liggen 'slechts' 300 kilometer bij elkaar vandaan. Bovendien is Oostenrijk van plan om de grenscontroles en eisen voor reizigers van en naar buurlanden te versoepelen.