Ziggo Sport-delegatie ontbreekt bij Grand(s) Prix in Oostenrijk

Olav Mol, Jack Plooij en hun collega's waarmee ze namens Ziggo Sport ter plaatse verslag doen van de Formule 1-races zullen niet afreizen naar Oostenrijk voor de eerste Grand Prix (of eerste twee Grands Prix) van het jaar. Dat onthulde Jack Plooij in het Ziggo Sport-programma Formule 1 Café. Zo zal er geen Ziggo Sport-delegatie aanwezig zijn bij de eerste race(s) van het seizoen 2020.

Reden hiervoor zijn de strenge quarantaine-eisen die Formula One Management stelt. Media die de Grand Prix van Oostenrijk op 5 juli bij willen wonen, moeten een week voor de race al naar Engeland gaan. Daar worden ze afgezonderd van de buitenwereld en opgenomen in een van de 'bubbels' die de Formule 1 gaat creëren in een poging om het coronavirus buiten de deur te houden.

Sommige journalisten hebben dat er misschien wel voor over, mits er iets tegenover staat. Jack Plooij: "Op de vraag of we dan gegarandeerd de rijders konden we interviewen, kregen we nul op het rekest." Dat maakt het voor Ziggo Sport niet de moeite waard om een afvaardiging naar de Red Bull Ring nabij Spielberg te sturen.

Plooij zal mogelijk een rol in de voor- en nabeschouwing van de kwalificatie en de race vertolken, Olav Mol zal het commentaar vanuit Hilversum verzorgen. Ziggo Sport is niet de enige zender die verstek laat gaan. Het Duitse RTL heeft volgens Plooij al besloten om de eerste zes races over te slaan. Het Engelse Sky Sports F1 gaat wel, zij het met een veel kleiner clubje dan gebruikelijk.