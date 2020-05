Carlos Sainz in pole position om Sebastian Vettel op te volgen

McLaren-coureur Carlos Sainz geldt als belangrijkste kandidaat om na dit jaar naar Ferrari te verhuizen als opvolger van Sebastian Vettel. Dat is de algemene tendens die in buitenlandse media terug te lezen valt. Ferrari en Vettel maakten vanochtend officieel bekend dat de twee aan het einde van 2020 uit elkaar gaan.

In Italiaanse media valt te lezen dat Carlos Sainz de voornaamste gegadigde is om het stoeltje naast Charles Leclerc vanaf 2021 te bemannen. Zowel Gazzetta dello Sport als Corriere della Sera beschouwt de Spanjaard als ideale vervanger van Vettel. Sainz heeft vorig seizoen bij McLaren een solide indruk gemaakt, met 96 punten en een zesde plaats in het kampioenschap.

De zoon van de rallylegende met dezelfde naam debuteerde in 2015 in de Formule 1, gelijktijdig met Max Verstappen. De twee waren dat jaar teamgenoten bij Scuderia Toro Rosso. Na dik een jaar schoof Verstappen door naar hoofdmacht Red Bull Racing en bleef Sainz achter bij het opleidingsteam. Na een tussenstap bij Renault rijdt hij sinds 2019 voor McLaren.

Bij de Britse renstal kwijt Sainz zich van zijn taak als leider, aangezien teamgenoot Lando Norris nog jong en onervaren is. Hij nam McLaren vorig jaar bij de hand en trok het team mede uit het moeras waar het de jaren daarvoor in vertoefde. Het heeft Sainz weer op de radar gezet bij de topteams, en dan met name bij Ferrari.

Tweede viool

De vraag is alleen of de Spanjaard gediend is bij een overstap naar Maranello. De Scuderia is op zoek naar iemand die tweede viool kan en wil spelen achter Charles Leclerc, het nieuwe troetelkindje van Ferrari. Dat is ook een belangrijke reden waarom Sainz de voorkeur krijgt boven Daniel Ricciardo, die minder geschikt lijkt voor een rol als adjudant van een andere rijder. Het valt alleen nog te bezien of Sainz daar genoegen mee neemt.

Formula1.com, de officiële website van de Formule 1, werpt nog twee andere interessante namen op. Valtteri Bottas van Mercedes zou namelijk in beeld zijn bij Ferrari. De Fin is al jaren de wingman van Lewis Hamilton en dat maakt hem interessant voor de Scuderia. Ook de werkloze Nico Hülkenberg staat op het lijstje. De Duitser was van 2010 tot en met 2019 een vaste waarde in de Formule 1 en heeft zeker oren naar een comeback, helemaal bij een topteam als Ferrari.