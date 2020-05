FIA doet nieuwe aanbevelingen voor meer veiligheid in racen

De internationale autosportbond FIA heeft een uitvoerig onderzoek naar 28 ernstige en fatale ongelukken in de autosport uit 2019 afgerond. Daaruit is een reeks aan nieuwe aanbevelingen gerold om het racen in de toekomst veiliger te maken. De FIA heeft een lijst aandachtspunten samengesteld waar de volgende generatie race-auto's en circuits aan moet gaan voldoen.

Een van de verbeterpunten die uit de studie naar voren komt, is het feit dat eenzitters voortaan aan veel strengere eisen moeten voldoen voordat hun chassis' de verplichte crashtests doorstaan. Zo moet het chassis voortaan een nog hogere impact kunnen weerstaan en onderzoekt de FIA nog een nieuw ontwerp dat beter bestand is tegen een impact aan de zijkant van de auto.

Tevens wil de FIA ook de veiligheid verbeteren wat betreft rondvliegende brokstukken. Loskomende wielen zijn al jarenlang taboe in bijvoorbeeld de Formule 1, maar de federatie is van plan om die maatregel nu uit te breiden naar meer onderdelen van de auto's. De IndyCar Series, die niet onder supervisie van de FIA valt, past dat al veel langer toe.

Ook wordt de samenstelling en constructie van materialen zelf onderzocht om zoveel mogelijk uit te sluiten dat coureurs of omstanders gewond kunnen raken door rondvliegende brokstukken. De FIA denkt bijvoorbeeld aan de constructie en bevestiging van voorvleugels, die bij een crash op een 'gecontroleerde' manier op een zo veilig mogelijke punt af moeten breken.

Circuits

Naast de veiligheid van de wagens gaat de FIA ook kijken naar de veiligheid van de circuits zelf. Vooral de uitloopstroken en de vangrails en bandenstapels langs de baan zullen onder de loep genomen worden. Zo zullen meer uitloopstroken bijvoorbeeld uitgerust worden met een stroeve laag asfalt om auto's nog meer af te remmen. Ook wil de FIA een veiligere manier introduceren waarop coureurs die track limits overschrijden weer terug kunnen keren op het circuit.