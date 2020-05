Kevin Magnussen optimistisch over grote progressie Haas F1

Haas F1 Team heeft deze winter grote stappen voorwaarts gezet. Die overtuiging leeft bij coureur Kevin Magnussen. De Deen en zijn Amerikaanse werkgever hebben het helaas nog niet kunnen tonen, maar volgens eigen zeggen hebben ze een hoop geleerd van het teleurstellende afgelopen seizoen. Het optimisme viert hoogtij bij Magnussen en Haas F1 Team.

"Ik denk dat we veel opgestoken hebben van vorig seizoen", begint Magnussen in een interview met de officiële Formule 1-website. "Vorig jaar waren we tijdens en na de wintertests ook optimistisch, dat is waar. Daar hadden we ook aanleiding toe. De wegligging van de auto was erg goed en we noteerden competitieve rondetijden. Het zag er allemaal goed uit. We reisden met veel optimisme naar Australië af en met een zesde plaats waren we daar nog beste van de rest."

"Toen was er dus nog niks aan de hand, de problemen stapelden zich later pas op. Dit jaar hanteren we een stillere aanpak en stellen we ons meer bescheiden op. We nemen het dag voor dag. We hebben geleerd van vorig jaar en de zwakke plekken die bij de vorige auto overduidelijk waren hebben zich nog niet bij de nieuwe wagen gemanifesteerd. Wie weet dienen nieuwe problemen zich nog aan, dat is een kwestie van afwachten. Maar ik ben erg optimistisch dat we zeer grote stappen vooruit hebben gezet."