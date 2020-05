Abiteboul: "Andere teams meer in gevarenzone dan Renault"

Dat de coronacrisis er bij iedereen hard inhakt, is wel duidelijk. De geruchten en verhalen dat Renault als eerste autofabrikant kan besluiten om de Formule 1 de rug toe te keren, zijn echter nergens op gebaseerd. Het Franse merk trekt geen overhaaste conclusies in de huidige situatie, benadrukt teambaas Cyril Abiteboul in gesprek met Auto Hebdo.

"Dit is ook een mogelijkheid voor de Formule 1 om zich aan te passen en veranderingen door te voeren", steekt Abiteboult van wal. "Door een uitgestelde start van het seizoen 2020 gaan wij onze deelname aan deze sport niet opeens heroverwegen, ook al is de totale omvang van deze crisis nog niet helder. En mochten we wel in de positie komen dat we ons afvragen of hiermee door moeten gaan, dan zijn we niet de enige. Andere teams zitten meer in de gevarenzone dan Renault."

Hij noemt verder geen namen. Abiteboul geeft wel aan dat andere argumenten dan de crisis een rol spelen bij de beslissing van Renault. "Mocht het zo zijn dat de tweedeling in de Formule 1 tussen de top drie en de rest niet te doorbreken valt en definitief vaststaat, dan gaan we onszelf de vraag stellen of het nut heeft wat we doen. Maar de combinatie van een budgetlimiet, onder handen genomen technische reglementen en nieuwe Concorde Agreements geeft ons juist het geloof dat we de middelen hebben om terug te keren aan de top, als we goed werk leveren."

Die ambitie loopt door het uitstel van de regelwijzigingen tot 2022 waarschijnlijk wel vertraging op. "De doelen die we hadden voor 2021 zijn min of meer een jaar opgeschoven, ik denk dat iedereen daar begrip voor kan opbrengen. Dat betekent niet dat we niet alles op alles zetten om volgend jaar goed te presteren. Als ik kijk naar onze ontwikkeling van de tests richting Melbourne, dan kan ik zeggen dat we in staat zijn om een redelijke wagen te produceren."

"We kunnen een aardig niveau blijven tentoonspreiden en ons aan de kop van de achtervolgende groep nestelen. Dat is het doel voor komend seizoen en voor 2021, om dan in 2022 de gewenste sprong richting de top drie te maken", aldus Abiteboul.