Formule 1-terugkeer Fernando Alonso (voorlopig) van de baan

Fernando Alonso heeft een keuze gemaakt over wat hij volgend jaar gaat doen. Die mededeling deed hij in de Spaanse krant El Mundo Deportivo. Daarmee lijkt een rentree in de Formule 1 ook van de baan, in ieder geval voorlopig. De teams zijn door de uitbraak van het coronavirus niet of nauwelijks bezig met de invulling van de stoeltjes voor 2021.

Daar gaat Alonso ook niet op zitten wachten. "Ik weet min of meer wat ik ga volgend jaar ga doen. Ik hoop dat ik spoedig meer informatie naar buiten kan brengen, maar op dit moment kan ik nog niet meer prijsgeven." De tweevoudig wereldkampioen Formule 1 had eigenlijk voor ogen om in 2021 na een sabbatical sinds eind 2018 terug te keren in de koningsklasse van de autosport.

In 2021 zou de Formule 1 immers ingrijpende regelwijzigingen invoeren en dat wilde Alonso wel meemaken. De nieuwe reglementen zijn echter uitgesteld tot 2022 om de teams in de huidige situatie niet te veel op kosten te jagen. Alonso toont begrip: "Het is slecht nieuws, de Formule 1 heeft die nieuwe regels zo snel mogelijk nodig. Maar het is ook een logisch besluit dat wel te begrijpen valt, onder de huidige omstandigheden kun je teams niet vragen om een radicaal andere auto te ontwikkelen voor volgend seizoen."

De Spanjaard gaat niet in op de vraag of hij voor 2022 een poging wil doen om een comeback te maken. Tegen die tijd is Alonso de leeftijd van 40 jaar reeds gepasseerd. "Ik heb altijd aangegeven dat een terugkeer voor 2021 tot de mogelijkheden behoorde. Door de nieuwe regels zijn de bolides dan meer aan elkaar gewaagd en ik ben hongerig en gemotiveerd om mezelf weer te testen", is het enige dat hij er nu over zegt.