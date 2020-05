'Luca di Montezemolo doet gooi naar FIA-voorzitterschap'

De internationale autosportbond FIA krijgt na Jean Todt mogelijk weer iemand met een verleden bij Ferrari als voorzitter. Luca di Montezemolo is een van de kandidaten om Todt aan het einde van 2021 op te volgen, schrijft Autosprint. De Italiaan weet zich daarin gesteund door niemand minder dan Bernie Ecclestone.

Autosprint ontving de tip over de tandem Di Montezemolo-Ecclestone van iemand uit Formule 1-kringen. "Heb je gezien waar deze twee mee bezig zijn?", had de anonieme bron het Italiaanse magazine gevraagd. Di Montezemolo was van 1991 tot en met 2014 president van Ferrari. Tegenwoordig is hij voorzitter van de raad van bestuur bij vliegmaatschappij Alitalia.

Jean Todt moet eind 2021 plaatsmaken voor iemand anders. De Fransman, voormalig teambaas van Ferrari, heeft dan namelijk het maximale aantal van drie vierjarige termijnen als FIA-voorzitter volbracht. Naast Di Montezemolo gelden ook David Richards, Formule E-baas Alejandro Agag en Mohammed bin Sulayem als kandidaten om het stokje over te nemen van Todt.