Jos Verstappen: "Max is al jaren klaar voor de wereldtitel"

De nieuwsgierigheid naar de verhoudingen in de Formule 1 anno 2020 neemt alsmaar toe nu de start van het seizoen nog altijd op zich laat wachten. Kan iemand Mercedes en Lewis Hamilton dit jaar van de troon stoten? Bij Red Bull Racing heerst vertrouwen dat Max Verstappen komend seizoen een gooi kan doen naar de wereldtitel. De jonge Nederlander is al jaren klaar voor het kampioenschap, meent vader Jos Verstappen. Nu moet alleen het materiaal hem er nog toe in staat stellen.

Jos Verstappen vertelde aan De Telegraaf: "Max is echt een kerel geworden. En hij heeft zo'n sterk karakter. We zijn tijdens het karten de hele wereld overgetrokken. Toen kwam al vrij snel de Formule 1 en ging alles logischerwijs steeds meer om hem draaien. Ik heb heel bewust telkens een stapje teruggedaan en daarom denk ik dat onze band zo goed is gebleven. Max weet al heel lang hoe alles reilt en zeilt, want ik ben een open boek, maar ik weet precies wanneer ik iets wel of juist niet moet zeggen. Daar heb ik goed over nagedacht, want zeker in de topsport lopen de emoties soms hoog op."

"Max is dag in dag uit bezig met racen. Hij doet weinig domme dingen en is niet bezig met feesten en fuiven, maar dat kan ook moeilijk als je telkens in zo’n simulator zit. Ik ben ook blij dat hij nog steeds publiekelijk zijn mening geeft. Daar moeten we dankbaar voor zijn, dat er nog sporters zijn die zeggen wat ze denken in plaats van wat er van ze verwacht wordt om zo geen problemen te krijgen. Die vrijheid krijgt hij ook van zijn team. Als hij het juiste materiaal heeft, is hij klaar voor de wereldtitel. Maar dat is hij al drie of vier jaar."