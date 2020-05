Kevin Magnussen: "Nu wordt het interessant voor Gene Haas"

De invoering van een verlaagd budgetlimiet in de Formule 1 in 2021 kan de kansen doen keren voor het team van Haas F1. Dat gevoel leeft bij coureur Kevin Magnussen. De Deen haakte in BT in op de geruchten dat eigenaar en naamgever Gene Haas wellicht de stekker uit zijn Formule 1-project zal trekken. Magnussen denkt niet dat het zo'n vaart zal lopen.

"Ik begrijp wel dat Gene gefrustreerd was over wat er vorig jaar is gebeurd, maar ik denk dat dit gewoon een kleine tegenslag was. Niets meer en niets minder", begint de Deen. "Gene beseft dat hij over een heel goed en kleinschalig team beschikt. Er zijn opwindende ontwikkelingen gaande in de Formule 1 die in ons voordeel kunnen uitvallen."

"Door de coronacrisis pakt het budgetlimiet voor volgend jaar waarschijnlijk lager uit dan gepland. Dat kan ons competitiever maken. De gesprekken gaan over een budgetplafond dat in de buurt komt van onze begroting. Dat betekent dat wij nauwelijks iets hoeven te doen om aan de regels te voldoen, terwijl veel andere teams moeten snijden in hun organisatie. Dan wordt het interessant voor Gene Haas."