Charles Leclerc aan de slag voor het Rode Kruis in Monaco

Ferrari-coureur Charles Leclerc heeft zich deze week als vrijwilliger ingespannen voor het Rode Kruis in Monaco. De jonge Monegask reed getooid met mondkapje en al rond in een bestelbusje om onder meer maaltijden te bezorgen bij oudere inwoners van de stad die hun huis niet meer uit kunnen.

Ook vervoerde hij materiaal naar het Prinses Grace-ziekenhuis en leverde hij maaltijden aan vrijwilligers van het Rode Kruis. Op die manier probeert Leclerc zijn steentje bij te dragen in de strijd tegen het coronavirus. Eerder zamelde hij door middel van online races al geld in voor de wereldgezondheidsdienst WHO ter bestrijding van de pandemie.

Zondag staat er wat lichtere kost op het programma voor Leclerc, namelijk de volgende virtuele Grand Prix. Al neemt de Ferrari-rijder dat uiterst serieus. "Het gaat er leuk aan toe, maar het is ook een goede manier om scherp te blijven en onder druk te oefenen. Zelfs in zo'n game voel ik druk. Toen Alexander Albon me tijdens de virtuele Chinese Grand Prix in de nek hijgde, wilde ik absoluut als eerste over de finish komen."