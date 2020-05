Waarom rijdt Kevin Magnussen geen online races?

Nu het Formule 1-seizoen even stilligt vanwege het coronavirus, wordt het online racen steeds populairder. Veel Formule 1-coureurs stappen voor even over naar de simulator en doen mee aan online georganiseerde Grands Prix. Coureurs als Max Verstappen en Lando Norris deden dit al eerder, maar Kevin Magnussen van Haas F1 ziet het niet zo zitten.

Zijn collega’s zitten in tegenstelling tot Kevin Magnussen wel in de simulator. Zo deden Romain Grosjean en testcoureurs Pietro Fittipaldi en Louis Deletraz mee aan online Grands Prix. Maar Magnussen zegt dat hij niet erg geïnteresseerd is. “Ik denk niet dat je er zoveel uit haalt in vergelijking met als je op het circuit rijdt”, zei de Deen tegen de krant BT.

Geen overeenkomsten met echte simulator

De Formule 1-coureur in dienst bij Haas F1 is niet negatief over de ontwikkeling, maar hij vindt het geen vergelijking met een echte simulator. "Oké, er zijn veel dingen die kunnen worden vergeleken, maar ik denk nog steeds dat er een groot verschil is. Zo'n thuissimulator is nog ver verwijderd van de simulators die door de teams worden gebruikt. En zelfs dan is er een grote sprong naar wat er gebeurt op het circuit. Als ik een paar uur in de simulator van Haas F1 zit, moet ik naar buiten om wat frisse lucht te halen.”

De vader van Kevin Magnussen, oud Formule 1-coureur Jan Magnussen, is wel actief als online coureur. "Mijn vader heeft een simulator in de woonkamer, dus we zijn met elkaar gaan racen, maar voor mij is het nog steeds maar een computerspel. En daar ben ik nooit zo gek op geweest.”

Een kart is beter dan een simulator

De Deen is niet bang dat hij uit zijn ritme raakt. "Er is wel geïnterpreteerd dat ik me niet druk kan maken, maar zo is het niet. Ik heb liever wat frisse lucht en hou mijn ritme zo goed. Als ik thuiskom in Denemarken, ga ik trainen in een kart", zegt Magnussen, die momenteel aan boord van een jacht is met zijn vrouw en een vriend voor de Zweedse kust.

Tot slot had de coureur nog een afsluitende zin. "Ik denk dat het (karting, red.) beter is dan een simulator en ook veel leuker. Voor een coureur is de beste training om op een circuit te zijn."