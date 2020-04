Carlos Sainz 'in staat' om te schitteren voor team als Ferrari

McLaren-coureur Carlos Sainz kent geen twijfel over zijn eigen capaciteiten. De Spanjaard is ervan overtuigd dat hij ook bij een van de topteams kan schitteren, mochten ze een stoeltje voor hem in gedachten hebben. Sainz is volgens de geruchten een voorname kandidaat voor een transfer naar Ferrari als Sebastian Vettel besluit zijn aflopende contract niet te verlengen.

Sainz wil in gesprek met El Mundo Deportivo geen olie op het vuur gooien, maar hij is klaar voor een kans in de top. "Ik probeer mezelf er een beetje buiten te houden, want iedereen heeft nu te veel vrije tijd om van alles te verzinnen en te lezen. Zelf lees ik liever boeken of ik kijk een serie op tv. Hoe dan ook, ik hou me zoveel mogelijk afzijdig."

"Dat gezegd hebbende, ik vind het ook leuk om al het Formule 1-nieuws te volgen. Wat de geruchten betreft, ik denk dat jullie wel weten dat ik daar niks nieuws over kan vertellen omdat er gewoon niks nieuws te vertellen valt. De Formule 1 is verlamd en er zit momenteel nergens beweging in."

"Wat ik wel kan zeggen is dat ik het volste vertrouwen heb in mijn vaardigheden als coureur. Vorig jaar heb ik in mijn ogen een belangrijke stap voorwaarts gezet. Ik acht mezelf in staat om uit te blinken voor elk team. Of dat dan Ferrari, Mercedes of McLaren is, dat maakt niet zoveel uit. Maar dat ik het voor ieder team goed zou doen, daar bestaan geen twijfels over."