Günther Steiner: "Haas F1 een blijvertje voor de Formule 1"

Haas F1-teambaas Günther Steiner is niet bang dat teameigenaar Gene Haas op korte termijn de stekker uit het Formule 1-project trekt. De Amerikaanse ondernemer hoest alle kosten voor de renstal momenteel zelf op en het is niet ondenkbaar dat hij daar op een gegeven moment genoeg van heeft.

Dan komt de huidige coronacrisis op een ongunstig moment. De inkomsten van het team zijn opgedroogd, waardoor Gene Haas een nog grotere portie kosten voor zijn rekening moet nemen. Als de sportieve prestaties van Haas F1 straks ook nog tegenvallen, kan het zomaar zijn dat hij uitgekeken raakt op de Formule 1.

Dat denkt Steiner niet. De Italiaan deelde aan Sky Sports mede: "Haas F1 is in de Formule 1 om te blijven. Natuurlijk moeten we wel eerst de huidige situatie doorkomen. Maar als het lukt om achttien races te rijden, dan is het wat ons betreft goed voor dit jaar."

"Ik heb bijna dagelijks contact met Gene. Hij is betrokken en wil ook betrokken worden bij alles wat er gaande is, het lijkt erop dat hij zich goed voelt. We moeten gewoon ijverig en gedegen te werk gaan. Het budgetlimiet moet de teams dichter bij elkaar brengen en competitief zijn helpt. Dus ja, ik denk dat Haas F1 een blijvertje voor de Formule 1 is."