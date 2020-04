Monza geeft de hoop op Grand Prix met publiek nog niet op

Monza blijft hoopvol dat de Italiaanse Grand Prix in september door kan gaan. Italië is een van de zwaarst door het coronavirus getroffen landen in Europa en ter wereld, maar Angelo Sticchi Damiani houdt de moed erin. De voorzitter van de Italiaanse automobielclub, organisator van de Grand Prix, aast op een plekje op de herziene Formule 1-kalender voor 2020.

Sterker nog, Sticchi Damiani hoopt zelfs dat er toeschouwers bij het evenement op Monza aanwezig mogen zijn. "Het is lastig om nu al voorspellingen te doen", begint hij tegenover radiozender Rai. "We moeten nog een aantal weken wachten voordat we knopen doorhakken. Het is zaak om inzicht te krijgen in hoe de situatie in ons weekend in september zal zijn."

"Uiteraard kijken we naar allerlei verschillende scenario's en mogelijkheden. We voeren daar ook gesprekken over met Formule 1-eigenaar Liberty Media. Onze verliezen? Bij een race zonder publiek duiken we diep in de rode cijfers, maar aan die hypothetische gedachte wil ik nog niet denken. Diep in mijn hart hoop ik dat onze race niet achter gesloten deuren plaats zal vinden."